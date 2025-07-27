شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد توضح أهم إرشادات السلامة عند هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة، تشمل زخات برد وأمطارًا غزيرة تلوح في الأفق.

وفي هذا الصدد، أوضح المركز أهم إرشادات السلامة عند هطول الأمطار.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس”: “نظرًا للتقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول الأمطار، إليكم بعض الإرشادات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق”.

وتابع المركز: ” اولا : تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار ، ثانيًا: عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم أجهزة الجوال ، ثالثًا: البقاء في المنزل حفاظًا على سلامتك ومتابعة الأحوال الجوية”.

وتترقب مناطق شاسعة من المملكة حالة جوية ممطرة غزيرة قد تتسبب في جريان السيول و تشير التوقعات إلى أن هذه الموجة المطرية ستبدأ يوم الأحد وتستمر حتى يوم الخميس، مع تركز التأثير الأكبر على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، بما في ذلك مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، وجازان.