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والدة التوأم السيامي السوري: شعرت بأن التعب الذي عشته زال .. فيديو

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  • والدة التوأم السيامي السوري: شعرت بأن التعب الذي عشته زال .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أعربت والدة التوأم السيامي السوري “سيلين وإيلين” عن سعادتها بعد نجاح عملية فصلهما، مؤكدة أن معاناة السنوات الماضية تلاشت بمجرد رؤيتهما بصحة جيدة.

وقالت والدة التوأم في حديثها لقناة الإخبارية: “شعرت بأن كل التعب الذي عشته زال عندما رأيت ابنتيّ بخير بعد عملية الفصل”.

ويذكر أن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم تمكن من تحقيق إنجاز طبي جديد، بفصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” البالغتين من العمر سنة و(5) أشهر في عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات متواصلة، وأجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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