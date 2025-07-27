شكرا لمتابعة خبر عن والدة التوأم السيامي السوري: شعرت بأن التعب الذي عشته زال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت والدة التوأم السيامي السوري “سيلين وإيلين” عن سعادتها بعد نجاح عملية فصلهما، مؤكدة أن معاناة السنوات الماضية تلاشت بمجرد رؤيتهما بصحة جيدة.

وقالت والدة التوأم في حديثها لقناة الإخبارية: “شعرت بأن كل التعب الذي عشته زال عندما رأيت ابنتيّ بخير بعد عملية الفصل”.

ويذكر أن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم تمكن من تحقيق إنجاز طبي جديد، بفصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” البالغتين من العمر سنة و(5) أشهر في عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات متواصلة، وأجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض.

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