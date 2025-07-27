شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في أثينا تحذر رعاياها من حرائق الغابات باليونان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت سفارة المملكة في أثينا بما صدر من قبل السلطات المختصة اليونانية من تحذيرات بشأن اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت في مختلف المناطق اليونانية اثر ارتفاع درجات الحرارة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات على جهود احتواء ومكافحة الحرائق.

وأكدت السفارة حرصها على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وشددت على أهمية متابعة التنبيهات والتحديثات الرسمية المتعلقة بالحرائق الصادرة من الجهات المختصة اليونانية، والتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 00306948722233.