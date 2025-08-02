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عيار 21 يستقر على 354 ريال.. أسعار الذهب في السعودية السبت 2 أغسطس 2025

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عيار 21 يستقر على 354 ريال.. أسعار الذهب في السعودية السبت 2 أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاءت التقارير الرسمية معلنة عن آخر التطورات المشهودة في سوق الذهب في المملكة العربية تزامنًا مع بداية الأسبوع اليوم السبت أغسطس 2025، وهي ما ورد فيها أسعار العيارات المختلفة والأونصة على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 304.19 81.10
عيار 20 337.99 90.11
عيار 21 354.89 94.61
عيار 22 371.79 99.12
عيار 24 405.58 108.13
الأونصة 12615.08 3363.13

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت

بينما ما يتعلق بأسعار سبائك الذهب في السوق السعودي اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فهي ما جاءت على الارتفاع النسبي كما هي موضحة عبر الجدول الآتي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 550
سبيكة 2.5 جم 1324
سبيكة 5 جم 2343
سبيكة 10 جم 4442
سبيكة 15.5 جم 6780
سبيكة 20 جم 8721
سبيكة 31.1 جم 13244

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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