عيار 21 يستقر على 354 ريال.. أسعار الذهب في السعودية السبت 2 أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاءت التقارير الرسمية معلنة عن آخر التطورات المشهودة في سوق الذهب في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع بداية الأسبوع اليوم السبت أغسطس 2025، وهي ما ورد فيها أسعار العيارات المختلفة والأونصة على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 18 304.19 81.10 عيار 20 337.99 90.11 عيار 21 354.89 94.61 عيار 22 371.79 99.12 عيار 24 405.58 108.13 الأونصة 12615.08 3363.13

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت

بينما ما يتعلق بأسعار سبائك الذهب في السوق السعودي اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فهي ما جاءت على الارتفاع النسبي كما هي موضحة عبر الجدول الآتي: