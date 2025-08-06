شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متبقي 25 يوماً على انتهاء الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أنه تبقى ٢٥ يوماً فقط على انتهاء فصل الصيف .

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس:”قال تعالى(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي الأَبْصَارِ) انظروا – بارك الله فيكم – سرعة مرور الأيام “.

وأضاف” تَصَرَّمَتِ أيام فصل الصيف و راح الثلثين وباقي الثلث ،باقي على نهاية فصل الصيف عند منظمة الأرصاد العالمية “25” يوما وكل صيف وأنتم بخير”.