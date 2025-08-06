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الحصيني: متبقي 25 يوماً على انتهاء الصيف

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الحصيني: متبقي 25 يوماً على انتهاء الصيف

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الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أنه تبقى ٢٥ يوماً فقط على انتهاء فصل الصيف .

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس:”قال تعالى(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي الأَبْصَارِ) انظروا – بارك الله فيكم – سرعة مرور الأيام “.

وأضاف” تَصَرَّمَتِ أيام فصل الصيف و راح الثلثين وباقي الثلث ،باقي على نهاية فصل الصيف عند منظمة الأرصاد العالمية “25” يوما وكل صيف وأنتم بخير”.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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