شكرا لمتابعة خبر عن المتهم بقتل الطالب محمد القاسم ينفي تهمة محكمة كامبريدج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرعت محكمة كامبريدج كراون في بريطانيا، في أولى جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بجريمة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، الذي توفي إثر اعتداء غادر أثناء مشاركته في برنامج تدريبي بمدينة كامبريدج البريطانية، حيث وُجهت التهم خلال الجلسة للمتهم الرئيس في القضية.

وأنكر المتهم بقتل محمد القاسم التهمة الموجهة إليه خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، مدعيًا أنه كان يدافع عن نفسه، وستتجه المحكمة إلى مساءلته مرة أخرى في 8 سبتمبر المقبل

وتتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات البريطانية المختصة، حرصًا على ضمان سير العدالة وكشف كافة ملابسات الحادثة، بما يضمن تحقيق الإنصاف للفقيد وأسرته.