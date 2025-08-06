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تركي آل الشيخ يوقع على حدث ترفيهي ضخم سيقام في 2027

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تركي آل الشيخ يوقع على حدث ترفيهي ضخم سيقام في 2027

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن توقيعه لحدث ترفيهي جديد لعام 2027، دون الكشف عن تفاصيله الكاملة.

‎وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «حدث ترفيهي ضخم وقعته قبل شوي في 2027م مفاجأة كبيره بعلن عنها قريب (سعادتكم هدفنا )».

‎يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، كان قد أعلن أن المملكة ستعتمد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض، مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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