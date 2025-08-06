شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يوقع على حدث ترفيهي ضخم سيقام في 2027 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن توقيعه لحدث ترفيهي جديد لعام 2027، دون الكشف عن تفاصيله الكاملة.

‎وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «حدث ترفيهي ضخم وقعته قبل شوي في 2027م مفاجأة كبيره بعلن عنها قريب (سعادتكم هدفنا )».

‎يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، كان قد أعلن أن المملكة ستعتمد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض، مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية.