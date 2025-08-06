شكرا لمتابعة خبر عن إقامة صلاة الجنازة على جثمان حسان الشهري الذي توفى غرقاً في بحيرة جنيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقيمت صلاة الجنازة على الشاب حسان الشهري بعد وصول جثمانه إلى جدة في مسجد ومقبرة القريقري بحي الحمدانية، وسط حزن خيم على أسرته وأقاربه ومحبيه.

وكان الشهري، البالغ من العمر 19 عامًا، قد توفي غرقًا في بحيرة جنيف السويسرية. اختفى لمدة يومين بعد استئجاره قاربًا للتنزه في البحيرة.

وباشرت القنصلية العامة السعودية في جنيف، بالتعاون مع السلطات السويسرية المختصة، متابعة الحادث لحظة بلحظة، وحرصت على تيسير إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

كان حسان الشهري طالبًا في تخصص الاقتصاد بإحدى جامعات جنيف. يقيم في سويسرا برفقة والده، الذي يعمل في القنصلية السعودية هناك.