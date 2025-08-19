شكرا لمتابعة خبر عن لقطات تُظهر الارتفاع الشاهق لجبل سمحان الذي سقط منه سعود القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات مدى الارتفاع الشاهق لجبل سمحان في ⁧‫سلطنة عمان‬⁩ الذي سقط منه الشاعر سعود معدي القحطاني وتوفي على إثر ذلك .

وأبرزت اللقطات مدى الانحدار الشديد والعلو الشاهق لجبل سمحان الذي يتميز بتضاريسه الوعرة ومنحدراته الحادة.

وتوفى الشاعر سعود القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عمان، وذلك عقب أن انزلق من سفوح جبل سمحان، احد أشهر المرتفعات الجبلية بالمنطقة والمعروف بوعورته وصعوبة تضاريسه، ما يجعله وجهة لعشاق المغامرات.