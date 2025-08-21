شكرا لقرائتكم خبر تدشين شعار مهرجان «وادينا تراث وأصالة» بمحافظة وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمس شعار مهرجان «وادينا تراث وأصالة» في نسخته الخامسة، التي تنطلق فعالياته بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، بحضور محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، وذلك بمقر المحافظة.

وأكد المحافظ خلال التدشين ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية بالتراث الوطني والمحافظة على الموروث الشعبي، منوها باهتمام ومتابعة أمير منطقة الرياض، ونائبه، في تعزيز مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأشار إلى ما يمثله المهرجان من قيمة ثقافية واجتماعية تسهم في إبراز الهوية الوطنية، وتعريف الأجيال بما تزخر به المحافظة من إرث تاريخي وثقافي، فضلا عن إسهامه في دعم الأسر المنتجة وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل موسمية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

يذكر أن مهرجان «وادينا تراث وأصالة» يعد من أبرز المهرجانات التراثية بالمحافظة، ويستقطب في كل عام أعدادا كبيرة من الزوار والمهتمين بالثقافة والتراث.