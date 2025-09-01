شكرا لقرائتكم خبر مستشفى الملك فهد راعياً صحياً لمعرض "سيريدو ٢٠٢٥" ويقدّم خدمات توعوية وتثقيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشفى الملك فهد العام في مدينة جدة عن مشاركته راعياً صحياً لمعرض "سيريدو ٢٠٢٥"، المزمع انطلاق فعالياته بين ٩ – ١١ سبتمبر الجاري، وأكدت إدارة المستشفى أن هذه المشاركة والرعاية تأتي ضمن جهودهم المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الشراكات، التي تساهم في نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

ويشارك المستشفى في المعرض عبر جناح تعريفي، يستهدف تواجد مجموعة كبيرة من زوار ورواد العرض، ويقدّم لهم خدمات توعوية وصحية، تشمل إرشادات حول أساليب الوقاية من الأمراض المزمنة، وأهمية الكشف المبكر، إضافة إلى استشارات صحية يقدمها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.

وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية والتواصل والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد أن هذه الرعاية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز جودة الحياة، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتمكّن الأفراد من تبني أنماط حياة صحية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد معرض "سيريدو ٢٠٢٥" من أبرز المعارض المتخصصة في العقار والتطوير العمراني، حيث يجمع تحت سقفه عدداً من الجهات الحكومية والمجتمعية إلى جانب القطاع الخاص، ويتيح للزوار الاطلاع على أحدث البرامج والخدمات المقدمة في مجال العقار والإسكان والتطوير العمراني، وفق أعلى المعايير والاشتراطات التنظيمية في هذا المجال.