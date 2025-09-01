شكرا لقرائتكم خبر امين منطقة الباحة يستقبل رئيس مجلس جمعية منافع للتنمية الحضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل سعادة امين منطقة الباحة د / على السواط اليوم سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية منافع للتنمية الحضريةا / عبدالله الغامدي وتم مناقشة ماتم انجازة من مبادرة الجمعية الباحة أجمل والتى تساهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بالمنطقة وتشرف عليها امانة منطقة الباحة.

وقد شكر الامين جمعية منافع على ماتقوم به من دور متميز في تحسين

المشهد الحضري واثنى على ماحققتة من انجازات.

من جانبة اشاد رئيس محلس جمعية منافع بالدعم والمساندة التى تقوم بها امانة منطقة الباحة للجمعية والتى كان لها الاثر البالغ في انجاج مبادرة الباحة اجمل كما اشاد الغامدي بجودة الحياة والمشهد الحضري بمنطقة الباحة بوجة عام وعلى النجاحات التى تحققت في فعاليات صيف 2025 والتى كانت باشراف الامانة.

حضر اللقاء عضو مجلس ادارة جمعية منافع ا / عبدالعزيز الهادي.