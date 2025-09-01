شكرا لقرائتكم خبر «التدريب التقني» ترصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 288 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمّ التعامل معها حسب الأنظمة الخاصة بذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تتابع أداء منشآت التدريب الأهلية بشكل مستمر، وتتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة هي: وجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة من المؤسسة، الإخلال بشرط من شروط الإعلانات، التلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، عدم تقيد المنشأة بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة.

وأكد العتيبي استمرار المؤسسة في تقديم كل التسهيلات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وتدعم فرص التطوير والنمو في هذا القطاع، إذ منحت المؤسسة 194 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة خلال ذات الفترة نفسها بعد استيفاء كل الشروط للترخيص، إضافة إلى منح 237 بطاقة مدرب معتمد، والتي تمكن الأفراد المستوفين للشروط من مزاولة نشاط التدريب ضمن منشآت تدريبية أهلية مرخصة.

يذكر أن من معايير الجودة التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قطاع التدريب الأهلي هي اجتياز المتدربين والمتدربات للاختبارات المنفذة من قبل المؤسسة، وذلك لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية، حيث بلغ إجمالي عدد المختبرين للاختبارين الشامل والتأهيلي 36,705 متدربين ومتدربات في النصف الأول من العام الحالي.