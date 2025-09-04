تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ناقش مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في العاصمة الرياض.

واستعرض سمو ولي العهد في مستهل الاجتماع الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى تفاصيل لقائه بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مؤكدًا على مواصلة المملكة اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة لبحث الحلول الممكنة للأزمة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكد أن المملكة تكثف جهودها لإنهاء الكارثة الإنسانية القائمة، والعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية.

كما شدد المجلس على أهمية ما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزيري خارجية المملكة وإيطاليا، والذي أكد التزام الجانبين بدعم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والدعوة إلى وقف فوري للحرب في غزة، إلى جانب رفض أي ممارسات من شأنها تقويض حل الدولتين.

وفي الشأن المحلي، رحب المجلس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لفعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي سيعقد في الرياض تحت شعار “مفتاح الازدهار” خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوظيفها في بناء مستقبل مستدام للإنسانية.