شكرا لقرائتكم خبر انطلاق برنامج «إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق البرنامج التدريبي إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية في نسخته التاسعة بمشاركة 551 متدربا ومتدربة من منسوبي مراكز الوثائق والمحفوظات في مختلف الجهات الحكومية.

وشهدت هذه النسخة التحاق 341 في المستوى التأسيسي، و210 في المستوى المتقدم مما يعكس الإقبال الكبير على البرنامج، ويؤكد تزايد الوعي بأهمية تطوير مهارات إدارة الوثائق، بما يتماشى مع التحولات الإدارية والرقمية التي تشهدها المملكة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود المركز المستمرة لبناء القدرات الوطنية المؤهلة في هذا المجال الحيوي، وتنمية مهارات الكوادر في التعامل مع الوثائق وحفظها وتداولها بطرق حديثة وفعالة، إذ يهدف البرنامج إلى إعداد المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات، والارتقاء بمستوى العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الجودة في هذا القطاع الذي يمثل ذاكرة الدولة ومرجعها المعلوماتي.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع جامعة الملك سعود، في إطار شراكة استراتيجية تتيح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في تطوير الحقائب التدريبية وصياغة مناهج حديثة تواكب المعايير العالمية في إدارة الوثائق والمحفوظات.

وأكد المركز أن البرنامج التدريبي أسهم على مدى نسخه السابقة في تأهيل المئات من الكوادر الحكومية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على رفع كفاءة العمل وتطوير بيئة حفظ الوثائق وتداولها داخل الجهات الحكومية، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ويواصل المركز من خلال هذه المبادرات سعيه إلى ترسيخ مفهوم الإدارة الحديثة للوثائق والمحفوظات، وبناء منظومة وطنية متكاملة تعزز الحوكمة، وتدعم اتخاذ القرار، وتسهم في حفظ التاريخ الوطني.