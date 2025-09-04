شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات ملتقى «تمكين» في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ملتقى «تمكين»، الذي يهدف إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة القادرين على العمل، وتعزيز استقلالهم المالي من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تسهم في دخولهم سوق العمل، وذلك بحضور وكيل الضمان الاجتماعي والتمكين الدكتور مازن الزامل، والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس مؤيد الشريف، وسط مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.

وقدم الملتقى على مدى يومين، أكثر من 700 فرصة تمكين، وما يزيد على 300 فرصة إنتاجية، وأكثر من 100 فرصة في برنامج «ريف»، وتضمن 24 ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجالات متعددة من بينها مهارات المقابلات الشخصية والإرشاد المهني، فضلا عن 10 أركان استشارية وحرفية تقدم للمستفيدين الدعم والتوجيه النوعي.

ويأتي تنظيم الملتقى لتأكيد جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع كفاءة وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتعزيز اعتمادهم على ذواتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.