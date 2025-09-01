شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تنهي صيانة أكثر من 50 ألف م2 من المساحات الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الثاني لـ2025م، عن إزالة 680 حاجزا خرسانيا، و119 سيارة تالفة ومهملة، و179,500 م2 من الحشائش الضارة في محافظة البيضاء، إضافة إلى سحب 3400 م3 من تجمعات المياه وردمها باستخدام أكثر من 78,200 م3 من الرمال.

ورفعت الأمانة 9337 م3 من الأنقاض، وسحب مياه استجابة لـ23 بلاغا، وتنسيق الأشجار وزراعة الورود على مساحة 27,098 م2، وإصلاح الملاعب والحدائق على مساحة 1720 م2، ليصل إجمالي مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء التي جرت صيانتها إلى 53611 م2، وتجفيف الأراضي بالكامل على مساحة 3400 م2.

كما جرت معالجة 28 كشكا للباعة الجائلين، ومكافحة الآفات والحشرات والقوارض عبر 1670 بلاغا، حفاظا على الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار تفاعل الأمانة المستمر مع ملاحظات المواطنين وسعيها لتحسين بيئة المحافظة.