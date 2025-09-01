شكرا لقرائتكم خبر هيئة الطرق: طريق العبادل بجازان.. شريان حيوي يربط العارضة بجبال سلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد طريق العبادل في منطقة جازان من الطرق الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التنقل بين القرى الجبلية، حيث يمتد الطريق بطول 13 كلم ويربط بين محافظة العارضة ومركز العبادل وصولا إلى جبل سلا.

ويأتي طريق العبادل ضمن شبكة الطرق التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج قطاع الطرق الرامية إلى تعزيز الترابط بين المدن والقرى، وتوفير شبكة نقل حديثة وآمنة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق أن هذه المشاريع تسهم في الوصول إلى مؤشرات عالمية متقدمة في جودة الطرق، وخفض معدلات الحوادث المرورية، ودعم مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط بين مختلف مناطقها ويعزز الحركة التجارية والسياحية.