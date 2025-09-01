شكرا لقرائتكم خبر مشروع «المطل» وجهة سياحية بإطلالة جبلية فريدة على المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مشروع «المطل» أحد أبرز المشاريع النوعية في المدينة المنورة، فهو وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تستثمر الطبيعة الجبلية الفريدة للمنطقة، ويقع في حي الجماوات بمساحة تزيد على 56 ألف م2، بما يعكس جهود أمانة المنطقة في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويشكل متنفسا جديدا للأهالي والزوار.

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على شارع رئيس يربط وسط المدينة بحي العزيزية، وسط أحياء ذات كثافة سكانية عالية، ومحاط بالطبيعة الجبلية من 3 جهات، يمنح الزوار تجربة إطلالة بانورامية فريدة على أحياء غرب المدينة المنورة والحرم الشريف.

ويضم «المطل» ممشى عصريا ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق جلوس مطلة، وساحات مفتوحة، ومساحات خضراء وحدائق، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والمتاجر العالمية، فضلا عن مرافق خدمية تشمل 98 منشأة تجارية ومصليين، و6 أكشاك سيارات، وأكثر من 340 موقفا للمركبات.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع التطويرية الكبرى التي تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف تهيئة بيئة جاذبة ونقاط جذب جديدة للأهالي والزوار، من خلال تصميم عمراني راقٍ يواكب أعلى المعايير العالمية، ويعزز الهوية الجمالية للمدينة، ويمنح سكانها وزوارها خيارات ترفيهية متنوعة ومتجددة.