«الحدود الشمالية».. حدائق مزدهرة تعزز جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة الحدود الشمالية هذه الأيام اعتدالا في الأجواء وانخفاضا في درجات الحرارة، ما انعكس على ازدهار المسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة، وأسهم في زيادة إقبال الأهالي والزوار على الحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة كونها وجهات مثالية للترفيه والاستجمام.

وتتوزع المسطحات الخضراء في مواقع متعددة داخل مدن عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة، وهيأت أمانة منطقة الحدود الشمالية مرافق ترفيهية متكاملة، تضم ممرات للمشاة، ومناطق لألعاب الأطفال، ومواقع جلوس عائلية، إلى جانب منظومة إنارة حديثة وخدمات عامة متكاملة تلبي مختلف احتياجات الزوار.

ويبلغ عدد الحدائق والمسطحات العامة في مدينة عرعر 19 حديقة وبمساحة تبلغ نحو 2.494.356 م2 وتعد حديقة الزهور إحدى الوجهات الجمالية البارزة في منطقة الحدود الشمالية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 35 ألف م2، تتزين بأكثر من 350 ألف زهرة موسمية؛ مما يجعلها محط أنظار الزوار ومقصدا للعائلات على مدار العام.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الأمانة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية البيئية وزيادة الرقعة الخضراء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية مستدامة وصحية للمجتمع، مما يجعل مدن المنطقة وجهة جاذبة للسياحة الداخلية والاستمتاع بأجوائها الطبيعية المعتدلة.