تنظيم أمانة نجران فعاليات اليوم الوطني الـ95 في ثلاث مواقع بالمنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجران تحتفل باليوم الوطني الـ95 بعروض مميزة

نظمت أمانة منطقة نجران فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين، وذلك في ثلاثة مواقع مختلفة بالمنطقة. وشملت الفعاليات عروض النافورة التفاعلية في حي الملك فهد، حيث استمتع الحضور بأغاني وطنية رائعة، إلى جانب عروض لليزر والشاشة المائية.

وتضمنت الفعاليات أيضًا إطلاق فعالية الحديقة الضوئية في متنزّه الملك فهد بغابة سقام، حيث قدمت عروضًا فنية مميزة مدعومة بفن الرسوم الضوئية، تجسد روح الانتماء والثقافة الوطنية. كما شهد قصر الإمارة التاريخي في حي أبا السعود غرب مدينة نجران فعالية الألعاب والفنون الشعبية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي احتفل وتبادل الأفراح بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

تعكس هذه الفعاليات الروح الوطنية العالية والفخر بالوطن، وتعزز من مشاعر الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي. تحية لمنطقة نجران على هذه الاحتفالية الرائعة باليوم الوطني الـ95.