تحول جوهري في تاريخ الوطن: بيعة الحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في كل عام، تتجدَّد مشاعر الولاء والانتماء في قلوب أبناء المملكة، في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مستذكرين عهدًا حافلًا بالمنجزات، وتحوُّلًا شاملًا غيَّر وجه المملكة، وفتح آفاقًا رحبة نحو المستقبل. تمثِّل بيعة الملك سلمان نقطة تحوُّل مفصليَّة في تاريخ الوطن، إذ تزامنت مع انطلاقة رُؤية السعوديَّة 2030، التي نقلت المملكة من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الريادة، وجعلت من الإنسان السعودي محورًا أساسًا في التنمية والتطوير. ومع كل ذكرى للبيعة، يتجدَّد الحديث عن الإنجازات الضخمة التي تحققت في مختلف القطاعات.

تعزيز الهوية الوطنية

في البداية يؤكِّد الدكتور علي محمد الحازمي (رئيس نادي الصحافة الرقميَّة، وكبير المستشارين في وكالة «ميديا بوست» للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع)، أنَّ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يمثِّل مرحلة محوريَّة في تاريخ المملكة، حيث شهدت البلاد خلالها نقلة نوعيَّة شاملة، وتحوُّلات اجتماعيَّة عميقة، تعكس رُؤية مستقبليَّة طموحة ترتكز على تعزيز الهويَّة الوطنيَّة والأصالة.

مشاركة المرأة بسوق العمل

وأشار أحمد الثقفي، اختصاثي ثقافي في العلاقات الإعلاميَّة الدوليَّة بوزارة الإعلام، أنَّ مشاركة المرأة في سوق العمل شهدت قفزة نوعيَّة، حيث تجاوزت نسبتها 35% وفق تقارير رُؤية 2030، متجاوزةً المستهدَفات السابقة بكثير.

تنويع مصادر الدخل والاقتصاد

من جانبه أكَّد عبدالله أحمد الزهراني (رئيس تحرير صحيفة «مكَّة الإلكترونيَّة»)، أنَّ اليوم الوطني لم يعد مجرد مناسبة احتفاليَّة، بل تحوَّل إلى محطة وطنيَّة، نستعرض فيها حجم التحوُّلات النوعيَّة في مختلف المجالات. وقد أسهمت رُؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة الماليَّة، وتقليل الاعتماد على النفط، وفتح آفاق رحبة أمام الاستثمارات، وتوفير فرص العمل؛ ممَّا جعل المملكة نموذجًا عالميًّا في سرعة التحول وكفاءة التنفيذ.