مبادرة “هاوي” تدعم المهتمين بالطقس والمناخ والعمل التطوعي والجمعيات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلاق مبادرة “هاوي” لتمكين عشاق الطقس والمناخ

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “هاوي”، بهدف تمكين المهتمين بالطقس والمناخ من مختلف الجمعيات والفرق التطوعية وهواة الطقس. تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ورسخ ثقافة الوعي الأرصادي.

الهدف من المبادرة

تهدف مبادرة “هاوي” إلى تسهيل الوصول إلى خدمات المركز الوطني للأرصاد وتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في الفعاليات الأرصادية للمشاركين بشكل مجاني. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة المجتمعية في مجالي الطقس والمناخ، بهدف دعم الجهود الوطنية لرفع الوعي الأرصادي.

رؤية المركز الوطني للأرصاد

وفيما يتعلق بإطلاق هذه المبادرة، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليتهم المجتمعية وتعزز دورهم الريادي في دعم المهتمين بالطقس والمناخ. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من التفاعل الإيجابي مع الظواهر الجوية والمناخية.

التسجيل والمشاركة

يمكن للراغبين في المشاركة ضمن برامج مبادرة “هاوي” التسجيل عبر موقع المركز الإلكتروني ومنصة “أنواء”، والاستفادة من الفرص التي توفرها المبادرة في تعزيز الوعي الأرصادي ورفع مستوى المعرفة في مجال الطقس والمناخ.

هذه المبادرة تعكس التزام المركز بتوفير بيئة مشجعة لهواة الطقس والمناخ، وتمثل خطوة هامة في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الرصد والاهتمام بالظواهر الجوية.