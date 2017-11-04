الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف أمراء ووزراء سابقين

شكرا لقرائتكم لجنة مكافحة الفساد في توقف أمراء ووزراء سابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

كما أعادت  فتح ملف سيول جدة ووباء .

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

