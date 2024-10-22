الامارات | حدث تاريخي.. نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى أميركا

الارشيف / اخبار الرياضه

حدث تاريخي.. نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رابطة تدرس نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المقرر لها في ديسمبر المقبل لتقام في ميامي بالولايات المتحدة في حدث تاريخي.

وقالت صحيفة "إل باييس" إن الجولة 18 من الدوري الإسباني ستشهد اصطداماً قوياً بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في المسابقة.

وتابعت أن رابطة الدوري الإسباني تحاول إقناع جميع الأطراف بنقل المباراة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت: "تتطلب هذه العملية موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"".

