الامارات | الفلسطيني أبوعلي يدخل تاريخ كأس العالم للأندية من بوابة بورتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعب الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبوعلي، إلى قائمة العظماء الذين سجلوا ثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن تمكّن من تسجيل «هاتريك» خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي، التي جرت، فجر أمس، في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وانتهت بالتعادل 4-4، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأصبح وسام أبوعلي سادس لاعب على مستوى العالم، وثاني اللاعبين العرب، الذي يسجل «هاتريك» في تاريخ كأس العالم للأندية.

وكان الأوروغواياني، لويس سواريز، أول من سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية في 2015، ضد غوانغتشو الصيني، وتمكّن بعدها البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من تسجيل «هاتريك» في نهائي نسخة 2016، ضد كاشيما الياباني، وفي شباك هذا الفريق نفسه، تمكن الويلزي غاريث بيل من تسجيل ثلاثية في مونديال الأندية عام 2018.

وسجل اللاعب الليبي، حميد الهوني، اسمه في سجل كبار الهدافين، حينما سجل ثلاثية لمصلحة فريقه الترجي في شباك السد القطري عام 2019.

وكان خامس «هاتريك» من نصيب لاعب وسط بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، أمام أوكلاند سيتي في النسخة الحالية من البطولة.

وعلى الرغم من خروج الأهلي المصري من مونديال الأندية، فإن الأضواء اتجهت نحو وسام أبوعلي، الذي لم يتمكن من استكمال المباراة، بسبب إصابة عضلية تعرض لها، اضطر على إثرها إلى الخروج في الشوط الثاني، فيما تسربت أنباء عن تلقي اللاعب عروضاً أوروبية ومن أندية أميركية.

وبدأ النادي الأهلي منفتحاً على بيع وسام أبوعلي، لأحد الأندية الأميركية، لكنه اشترط الحصول على نحو 10 ملايين دولار للسماح برحيل اللاعب، بحسب وسائل إعلام مصرية.

من ناحيته، قدّم وسام أبوعلي اعتذاره لجماهير الأهلي، على وقع الخروج من الدور الأول لمونديال الأندية.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية بعد مباراة بورتو: «أظهرنا خلال مباراة بورتو أننا فريق له قدره وقيمته الفنية، واستطعنا أن نقدّم واحدة من أفضل مبارياتنا في البطولة، وبرهنّا على أن خروج الأهلي من الدور الأول لم يكن مستحقاً».

• على الرغم من خروج الأهلي المصري من مونديال الأندية، فإن الأضواء اتجهت نحو وسام أبوعلي.