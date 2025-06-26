مونديال الاندية: مبابي يستأنف تدريباته الجماعية مع ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : شارك المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الأربعاء في أول حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد منذ إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء تسببت في غيابه عن المباراتين الأولين في مونديال الأندية لكرة القدم حسب ما أفاد مصدر في النادي الإسباني لوكالة فرانس برس.

وأظهرت صورة نشرت على الموقع الرسمي للنادي المدريدي قائد المنتخب الفرنسي وهو بصدد تمرير كرة خلال التدريبات في معسكره في فلوريدا قبل السفر شمالا بعد الظهر إلى فيلادلفيا.

واستعاد مبابي عافيته بعد أكثر من أسبوع قضاه في التعافي من التهاب المعدة والأمعاء والذي أجبره على قضاء بضع ساعات في المستشفى الأربعاء الماضي لإجراء الفحوصات والعلاج.

وغاب مبابي الذي كان منهكا بشدة، عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد أمام الهلال السعودي (1 1) في ذلك اليوم، وكذلك عن الثانية ضد باتشوكا المكسيكي (3 1) الأحد.

وبدا مدربه شابي ألونسو متفائلا خلال فترة مرضه، مؤكدا أنه "في حالة أفضل، ويتعافى. نأمل أن يكون متاحاً للمشاركة ضد سالزبورغ" النمسوي في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وتقام المباراة ضد النادي النمسوي والتي ستكون حاسمة للتأهل إلى ثمن النهائي، الخميس في فيلادلفيا، حيث يتقاسم النادي الملكي الصدارة مع منافسه برصيد أربع نقاط لكل منهما بفارق نقطتين امام الهلال السعودي الثالث والذي يلاقي باتشوكا صاحب المركز الاخير من دون رصيد في اليوم ذاته.

ويتبقى معرفة ما إذا كان هداف ريال مدريد هذا الموسم (43 هدفا في 56 مباراة في كل المسابقات) سيتمكن من المشاركة.

وكانت آخر مباراة لمبابي مع منتخب بلاده فرنسا عندما تغلب على ألمانيا 2 0 في شتوتغارت في مباراة تحديد المركز الثالث في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.