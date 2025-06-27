الامارات | لابا كودجو أفضل لاعب في مواجهة العين والوداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهاجم فريق العين، لابا كودجو، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وجاء اختيار كودجو تقديراً لأدائه اللافت ومساهمته الحاسمة في فوز العين بنتيجة 2-1، وهو الانتصار الأول للفريق في البطولة. ونجح المهاجم التوغولي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، ليكسر صيام "الزعيم" التهديفي في المسابقة، واعاد الفريق إلى أجواء اللقاء بعد تأخره بهدف مبكر.

وتميّز كودجو بلياقته العالية وتحركاته الذكية داخل الملعب، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة الهجوم، وخلق المساحات لزملائه، وشكّل تهديداً دائماً على مرمى الفريق المغربي، علماً بانه أضاع فرصة ذهبية لتسجيل هدف ثالث للعين.