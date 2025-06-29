مونديال الأندية: إينزاغي يقود الهلال إلى أولى محطات نجاح الموسم الجديد

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : بعد موسم صفريّ خسر فيه لقبي الدوري والكأس لصالح الاتحاد وودّع خلاله دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي على يد مواطنه الأهلي، قاد الإيطالي سيموني إينزاغي فريقه الجديد الهلال السعودي إلى أولى محطات نجاح الموسم الجديد ببلوغ ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.

وضرب الهلال موعدا مع أحد أبرز الفرق المرشحة للفوز باللقب، مانشستر سيتي الإنكليزي، الإثنين على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، وذلك إثر تأهله من المجموعة الثامنة وصيفا بعد تعادله مع ريال مدريد الإسباني 1 1 وسالزبورغ النمسوي سلبا وفوزه على باتشوكا المكسيكي 2 0.

وعلى الرغم من فترة التحضير القصيرة، تمكن إينزاغي من تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد في مستهل مشواره، ثم انتزاع المركز الثاني في الجولة الثالثة وحفظ ماء وجه الأندية العربية الأربعة الأخرى التي فشلت بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وقد لا تكون مسابقة كأس العالم للأندية هدفا رئيسيا للهلال ومدربه، لكنها محطة نموذجية ليقدّم إينزاغي نفسه بعد خسارته لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن نابولي ولقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية بخسارة ساحقة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5.

صفقة محسومة قبل نهاية الموسم؟

بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أقال الهلال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في أيار/مايو وعيّن محمد الشلهوب مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

نجح الشلهوب في قيادة الفريق إلى أربعة انتصارات وتعادل ووصافة الدوري، لكن إدارة النادي كانت حسمت قرارها بالتعاقد إينزاغي، حتى قبل خوضه المباراة النهائية في دوري الأبطال، بحسب ما كشف الرئيس التنفيذي للنادي، الإسباني إستيف كالسادا في مقابلة مع "بي بي سي".

قال كالسادا "كان يخوض مباراة ضخمة (أمام سان جرمان) وطلب (منا) تأجيل الأمور إلى ما بعد النهائي. اتُخذ القرار قبل النهائي، لكن (العقد) لم يُوقَّع قبل النهائي، فقط احتراما لرغبته بأن ننتظر، وهو طلب عادل تماما بطبيعة الحال".

وأثار هذا التصريح استياء النادي الإيطالي بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، قبل أن يرد الإيطالي في الولايات المتحدة "إذا كانت هذه الانتقادات هي الثمن الذي كان عليّ دفعه مقابل أربع سنوات قضيتها في إنتر، فأنا سعيد بدفعه. لكنه لا يُقارن أبدا بكل الخير الذي تلقيته من الجميع: من إنتر، ومن الجماهير ومن الإدارة ومن اللاعبين، ومن إنتر مرة أخرى".

وتابع "أعلم أنني سأفتقد كل شيء، حتى هذا، حتى أكثر الاتهامات ظلما التي وُجهت إليّ خلال السنوات الأربع الماضية".

وتحدث مدرب لاتسيو السابق مرارا في المؤتمر الصحافية خلال مونديال الأندية عن مدى "تطور كرة القدم العربية" وإعجابه "بمستوى اللاعبين السعوديين" في النادي، كما أشار أيضا إلى "المستوى التنظيمي" للهلال.

ويُعد الهلال، أحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات السعودي في حزيران/يونيو 2023، ما أدى إلى إبرام مجموعة كبيرة من الصفقات الكبيرة، على رأسهم انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر.

ويُعتبر إينزاغي أبرز صفقات المدربين في السعودية خلال العامين الماضيين، بعد تعاقد الاتحاد مع الفرنسي لوران بلان وقبله البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، والنصر مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مع حضور نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد إلى الاتفاق على الرغم من قلة خبرته التدريبية.

مزيج بين الخبرة الأجنبية والموهبة المحلية

على الرغم من الصفقات الكبيرة التي أبرمها، لا يزال الهلال يعتمد على اللاعب المحلي في تشكيلته.

بدأ إينزاغي المواجهات الثلاث في دور المجموعات بثلاثة لاعبين محليين، على رأسهم سالم الدوسري أفضل هداف سعودي في الدوري خلال الموسم الماضي، وأحد الأسماء التي لمعت في مونديال قطر 2022 بتسجيله هدفا رائعا في الفوز المفاجئ على الأرجنتين البطلة 2 1.

لكن المدرب الإيطالي سيفتقد الدوسري أمام سيتي وحتى نهاية المسابقة في حال تخطى ثمن النهائي، وذلك بعد إصابته في العضلية الخلفية خلال الفوز على باتشوكا بعدما سجل هدف السبق.

وتعاقد الهلال في العامين الماضيين مع مجموعة من النجوم الأجانب والعرب، مثل الحارس المغربي ياسين بونو (محطته السابقة في إشبيلية الإسباني)، البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، السنغالي كاليدو كوليبالي (تشلسي الإنكليزي)، البرتغالي روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، الصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو الإيطالي) وألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنكليزي).

لكن صفقة الهلال الأضخم، والأسوأ، كانت في التعاقد مع البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، من دون أن يلعب أكثر من 7 مباريات فقط بسبب الإصابة.

وكان الهلال قد حاول في سوق الانتقالات القصير قبل انطلاق مونديال الأندية إبرام بعض التعاقدات، لكنه لم يتمكن من النجاح.

وبغض النظر عن النتيجة المقبلة أمام سيتي، فإنه بات بالإمكان "رؤية نتائج (إينزاغي) على أرض الملعب بحسب ما قال كوليبالي.

أضاف السنغالي في حديث لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "إينزاغي مدرب من الطراز الرفيع. تعرفت عليه خلال فترتي في إيطاليا، وسبق أن واجهت فرقه مرات عدة. قدّم مسيرة مميزة مع إنتر".