الامارات | الشارقة يعتمد برنامج إعداد الفريق في النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة رسمياً اعتماد برنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي 2025-2026 الذي ينطلق يوم السبت المقبل بتدريبات داخلية في الشارقة، ويُستكمل بمعسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 12 الجاري إلى الخامس من أغسطس المقبل، إذ سيقام في منطقتي «نيدرستريتش» و«ستيريا»، ويتخلله خمس مباريات ودية استعداداً لانطلاق الموسم التنافسي في 15 أغسطس المقبل.