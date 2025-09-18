دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يوجه إنذارا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

الرياص - اسماء السيد - باريس : وجّه باريس سان جرمان الفرنسي إنذارا مبكرا لكل من يفكر بإزاحته عن عرش مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أتالانتا الإيطالي 4 0 الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

ورغم افتقاده لعنصرين مؤثرين بسبب الإصابة هما عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه، لم يجد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي صعوبة في كسب اختباره الأول كحامل للقب، وذلك بعد 3 أشهر ونصف على تتويجه بطلا لأول مرة بفوزه 5 0 في النهائي على الفريق الإيطالي الآخر إنتر الذي بدأ مشواره الأربعاء بالفوز خارج الديار على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي ماركوس تورام برأسيتين إثر ركلتين ركنيتين نفذهما التركي هاكان تشالهانأوغلو (42 و47).

وفي ثاني مواجهة فقط بين الفريقين، بعد أولى في تجمّع لشبونة موسم 2020 2021 خلال تفشي جائحة كوفيد حين فاز سان جرمان في ربع النهائي 2 1 بهدفين في الرمق الأخير، ضرب سان جرمان بقوة منذ البداية وأربك ضيفه الإيطالي بعدما افتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة عبر البرازيلي ماركينيوس الذي افتك الكرة من دانيال مالديني ومررها إلى الإسباني فابيان رويس الذي أعادها لقائده ليسددها في الشباك.

والمفارقة أن ماركينيوس بالذات كان صاحب هدف التعادل في اللقاء الماضي بينهما.

وبعد تخطيه أتالانتا بطل "يوروبا ليغ" للموسم قبل الماضي، سيكون برشلونة الإسباني الاختبار التالي لسان جرمان في مشوار شاق يصطدم خلاله بباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ الألمانيين، توتنهام ونيوكاسل الإنكليزيين، إضافة إلى أتلتيك بلباو الإسباني وسبورتينغ البرتغالي.

وبجلوس إنريكي في المدرجات، على غرار مباراة نهاية الأسبوع المنصرم ضد لنس (2 0)، من أجل رؤية الملعب بشكل أفضل، كان سان جرمان قادرا على إضافة أكثر من هدف لكنه عجز عن ترجمة الفرص التي حصل عليها.

واعتقد برادلي باركولا أنه أضاف الثاني لنادي العاصمة في الدقيقة 22، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل قبل أن يعوضه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي كان الشك يحوم حول مشاركته بعد خروجه مصابا ضد لنس، بهدف رائع بعد توغل من الجهة اليمنى وصولا إلى مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يطلق الكرة قوية على يمين ماركو كارنيسيكي (39).

وحصل سان جرمان على فرصة لحسم النتيجة بشكل كبير قبيل نهاية الشوط الأول وإضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء انتزعها ماركينيوس من الأميركي يونس موسى، لكن باركولا سدد الكرة ضعيفة جدا بين يدي كارنيسيكي (44).

وعلى غرار الشوط الأول، ضرب سان جرمان باكرا في الثاني وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 51 عبر البرتغالي نونو منديش الذي وصلته الكرة من باركولا، فتقدم بها على الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل أن يسددها في الشباك من زاوية ضيقة جدا.