الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقاشات

تدور نقاشات ساخنة داخل شركة القدم في أحد الأندية بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رغم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي في الموسم الجديد، إذ ارتفعت أصوات بعض المسؤولين بضرورة رحيل المدرب، بداعي أنه لم يقدم ما يشفع له للبقاء، بعد ظهور أسماء قوية متاح التعاقد معها.