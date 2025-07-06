مونديال الأندية: ريال يواجه سان جرمان في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - إيست راذرفورد (الولايات المتحدة) : فاز ريال مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الالماني 3 2 السبت في مباراة جنونية في دقائقها الاخيرة سجل خلالها البديل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مقصية رائعة في ملعب "ميتلايف ستايدوم" في إيست راذرفورد الاميركية، وضرب موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في نصف النهائي.

تقدّم ريال باكرا بهدفي غونسالو غارسيا (10) وهو الرابع له في هذه البطولة، وفران غارسيا (20)، قبل أن تشتعل المباراة في الدقائق الاخيرة حين قلّص البديل ماكسيميليان باير الفارق(90+2)، وأعاد مبابي فارق الهدفين (90+4). سجل الغيني سيرهو غيراسي هدفا لدورتموند من ركلة جزاء (90+8) طرد على اثرها المدافع دين هاوسن من دون أن ينجح النادي الالماني في قلب الطاولة على منافسه.

وتساوى غونسالو غارسيا وغيراسي في صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) والبرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي) بـ 4 أهداف لكل منهم.

ويواجه ريال الاربعاء المقبل سان جرمان بطل أوروبا الفائز بتسعة لاعبين على بايرن ميونيخ الالماني 2 0.

ويعود اللقاء الاخير بين ريال ودورتموند قبل هذه الامسية إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، حين تغلب النادي الملكي على الفريق الالماني 5 2.

وقرر مدرب ريال شابي ألونسو ابقاء مهاجمه مبابي على مقاعد البدلاء وعدم اجراء اي تغيير على التشكيلة الفائزة على يوفنتوس الإيطالي 1 0 في ثمن النهائي.

من ناحيته، أقدم الكرواتي نيكو كوفاتش على اجراء تغييرين، فزج بلاعبي الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر ويوليان برانت في التشكيلة الاساسية، فيما وضع فيليكس نميشا على مقاعد البدلاء وغاب جوب بيلينغهام، الشقيق الاصغر لنجم ريال جود، بسبب الايقاف.

بدأت المباراة بدقيقة صمت عن روح البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا اللذين لقيا حتفهما بحادث سيارة قبل يومين.

ردّ ريال على تهديد برانت من ضربة رأسية مرت بجانب المرمى بعد 6 دقائق من الصافرة، بهدف السبق عبر المهاجم الشاب غارسيا ابن الـ 21 عاما بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما ارتقى للكرة وسددها مباشرة من مسافة قريبة اثر عرضية من التركي أردا غولر من خارج المنطقة (10).

ولم يكد دورتموند يستفيق من صدمة الهدف الاول حتى تلقى الثاني بعد 10 دقائق بعد تمريرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من الوافد الجديد البريطاني ترنت ألكسندر أرنولد تابعها فران غارسيا المندفع من الخلف بقدمه اليسرى في الشباك، في أول أهدافه في المسابقة.

مع انطلاقة الشوط الثاني، أجرى كوفاتش ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الخطوط الثلاثة لانعاش دورتموند، قبل أن يخرج لاعب الوسط برانت ويدخل المهاجم البلجيكي جوليان دورانفيل بدلا منه في الدقيقة 63.

وبدوره، سارع ألونسو لاجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة فأخرج البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام وألكسندر أرنولد وأدخل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش ومبابي ودانيال سيبايوس بدلا منهم (67).

وفور دخوله، كان مبابي مصدر خطر على مرمى دورتموند بعدما سدد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء كرة صدها الحارس السويسري غريغور كوبيل (75).

وشهدت الدقائق المحتسبة بدلا عن ضائع "سيناريو هيتشكوكي" قلّ نظيره مع تسجيل ثلاثة أهداف، حين نجح البديل ماكسيميليان باير في تقليص الفارق في الدقيقة الثانية بعد كرة أخطأ الالماني أنتونيو روديغر في ابعادها، ليسيطر عليها المهاجم الالماني ويسددها بقدمه اليمنى عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صدها، قبل أن يرد عليه مبابي بعد دقيقتين بمقصية استعراضية اثر تمريرة جديدة من غولر.

ولم تتوقف الاثارة عند هذا الحد، اذ طرد الحكم مدافع ريال دين هاوسن بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على غيراسي واحتسب ركلة جزاء ترجمها الغيني بنفسه بنجاح (90+8)، لتنطلق صافرة النهاية معلنة تأهل النادي الملكي.