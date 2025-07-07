الامارات | 11 لاعباً سجلوا أهداف الشارقة في الدوري.. يتصدرهم كايو لوكاس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن فريق الشارقة يُعدّ، بالاشتراك مع شباب الأهلي، الأقل استقبالاً للأهداف في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي، إذ استقبلت شباك كلّ منهما 22 هدفاً، ليُشكّلا معاً أقوى دفاع في البطولة.

وفيما يتعلق بالفاعلية الهجومية، جاء الشارقة في المركز الخامس بين أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف، برصيد 44 هدفاً، وتصدر شباب الأهلي القائمة بـ57 هدفاً، يليه العين بـ56 هدفاً، ثم الوحدة والوصل بـ51 هدفاً لكلّ منهما، والنصر والجزيرة بـ45 هدفاً لكل فريق.

وشهدت قائمة هدافي الشارقة في الدوري تنوعاً كبيراً، حيث سجل 11 لاعباً أهداف الفريق، يتصدرهم كايو لوكاس بـ12 هدفاً، يليه عثمان كامارا ولوان بيريرا بسبعة أهداف لكل منهما، ثم فراس بالعربي بستة أهداف، وتايرون كونراد بأربعة أهداف، وجويليرمي «بيرو» بثلاثة أهداف، بجانب هدف واحد لكلّ من شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، ماجد حسن، دافيد بيتروفيك وعادل تاعرابت.

ويحتل كايو لوكاس المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، الذي يتصدره مهاجم العين لابا كودجو بـ20 هدفاً.

يُذكر أن كايو كان أيضاً هدّاف الشارقة في الموسم قبل الماضي برصيد 11 هدفاً.

من جهة أخرى، دشّن الشارقة، أول من أمس، تحضيراته للموسم الجديد، من خلال تدريبات داخلية على ملعبه، بقيادة مدربه الجديد، الصربي ميلوش. وتستمر التدريبات حتى الـ10 من الشهر الجاري، استعداداً للسفر إلى النمسا في الـ12 من الشهر ذاته، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، ويخوض الفريق خلاله خمس مباريات ودية أيام: 16 و21 و26 و31 من الشهر الجاري، والرابع من أغسطس.

ويستهل الشارقة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بلقاء دبا في الجولة الأولى، وكان الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ63 نقطة والمُتوَّج باللقب.

وعلى الرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2، فإن الشارقة لم يحقق أي ألقاب على الصعيد المحلي خلال الموسم الماضي.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تصدر التونسي فراس بالعربي قائمة أكثر لاعبي الفريق مشاركة في الدوري، بخوضه 26 مباراة، منها 20 أساسياً، بمجموع 1722 دقيقة لعب، بينما شارك في الموسم قبل الماضي في 15 مباراة فقط، منها تسع مباريات ضمن التشكيلة الأساسية، ولعب خلالها 834 دقيقة، ما يعكس تطوره الكبير وفرض نفسه بقوة ضمن العناصر الأساسية للفريق، منذ انتقاله إلى الشارقة.

ويطمح الشارقة إلى العودة لمنصات التتويج المحلية، بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش، الذي تعاقد معه النادي بعقد يمتد لموسمين، خلفاً للروماني كوزمين، الذي انتقل إلى تدريب منتخب الإمارات.

ووضع ميلوش خريطة طريق واضحة لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، وسط توقعات بالإعلان عن تعاقدات جديدة، خصوصاً بعد التوقيع مع النجم البرازيلي إيغور كورنادو لموسمين، لدعم صفوف الفريق في المرحلة القادمة، في ظل الحاجة إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق.

ويُلاحظ أن الشارقة يشهد حالة من الاستقرار الفني والإداري، خصوصاً على صعيد الحفاظ على قوامه الأساسي، إذ لم يشهد الفريق أي مغادرات باستثناء الثنائي محمد عبدالباسط وسالم سلطان، اللذين انتقلا إلى نادي النصر بعد نهاية الموسم المنصرم، بينما يرتبط معظم لاعبي الفريق الأساسيين بعقود ممتدة لسنوات مقبلة.