شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يعطل صفقة أحمد ربيع بسبب الزناري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، انضمام مصطفى الزناري لاعب نادي الزمالك، إلى البنك الأهلي، ضمن صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى القلعة البيضاء.

تفاصيل صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي تشمل 4 لاعبين

وكان مسؤولو الزمالك اتفقوا مع نظرائهم في البنك الأهلي، على انتقال أحمد ربيع إلى القلعة البيضاء، مقابل انضمام ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي، مصطفى الزناري، وسيد نيمار إلى البنك الأهلي في صفقة تبادلية.

وتحاول إدارة البنك الأهلي في الساعات الأخيرة إقناع طارق مصطفى بضم مصطفى الزناري لاستكمال الصفقة مع مسؤولي القلعة البيضاء.

أحمد ربيع يجيد اللعب في 3 مراكز مع البنك الأهلي

ويجيد أحمد ربيع اللعب في 3 مراكز، حيث يمتلك مهارات خط الوسط الهجومي، وقام بهذا الدور خلال مشاركته مع البنك الأهلي فى 3 مباريات، ولعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن، بينما شارك بشكل أكبر فى مركز وسط الملعب المدافع خلال 13 مباراة مع فريقه الحالي.

واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بـ نادي البنك الأهلي، الثلاثاء الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.