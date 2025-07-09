الامارات | «الشارقة الرياضي» يبحث توحيد عقود لاعبي الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس الشارقة الرياضي ورشة قانونية لبحث توحيد عقود اللاعبين بأندية الإمارة، قدمها عضو مجلس إدارة المجلس رئيس اللجنة القانونية، الدكتور عمر بن حنيفة.

وقال المجلس، في بيان، أمس: «تم خلال الورشة مناقشة العقود الحالية، واعتماد آلية موحدة لصياغة العقود والتعاقدات الرياضية، بما يضمن الشفافية وحقوق الطرفين، بعيداً عن الاجتهادات الفردية وتوحيد المرجعية القانونية لدى الأندية».

حضر الورشة 15 مشاركاً من المديرين التنفيذيين والموظفين المعنيين بالتعاقدات، وتمت صياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها لرفعها إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، تمهيداً لاعتمادها.