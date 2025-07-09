بطولة ويمبلدون: سينر بسهولة إلى نصف نهائي مبددا مخاوف الإصابة بانتظار ديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - لندن : حجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بطاقته الى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بفوزه السهل على الأميركي بن شيلتون العاشر 7 6 (7 2) و6 4 و6 4 الأربعاء، مُبددًا بذلك مخاوفه بشأن إصابة في مرفقه تعرض لها في ثمن النهائي.

واحتاج سينر البالغ من العمر 23 عاما والذي ألغى حصة تدريبية الثلاثاء بسبب اصابته في المرفق الايمن خلال مباراته ضد البلغاري غريغور ديميتروف، الى ساعتين و19 دقيقة للتخلص من عقبة بن شيلتون.

ويلتقي سينر الذي ارتدى كما أبيض واقيا على ذراعه اليمنى وبدا عليه الضيق أحيانا مع مواطنه فلافيو كوبولي الثاني والعشرين أو بطل ويمبلدون سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس.

وكان سينر أثار مخاوف من احتمال انسحابه من ويمبلدون بعد إصابته في مرفقه الأيمن إثر سقوط محرج في الشوط الاول لمباراته ضد ديميتروف الاثنين.

كان متأخرًا بمجموعتين، وعلى شفا هزيمة مفاجئة عندما أصيب ديميتروف بشد عضلي في صدره أثناء إرساله، واضطر الى الانسحاب من المباراة.

وألغى سينر، المتوج بثلاثة القاب كبرى، حصة تدريبية كانت مقررة في نادي عموم إنكلترا الثلاثاء، وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي بسبب إصابته.

ويُعد المصنف الأول عالميا والذي لم يسبق له الوصول إلى نهائي ويمبلدون، أول لاعب إيطالي يصل إلى نصف النهائي في نادي عموم إنكلترا أكثر من مرة، بعدما فعلها في عام 2023.

بعد خسارته أمام الاسباني كارلوس ألكاراس في نهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، الشهر الماضي، عندما أهدر تقدمه بمجموعتين وثلاث نقاط لحسم المباراة في الثالثة، استعاد سينر نشاطه في مبارياته الثلاث الأولى في ويمبلدون.

خسر 17 شوطا فقط وعادل رقما قياسيا عمره 53 عاما لأقل عدد في خسارة الأشواط في طريقه إلى ثمن النهائي في ويمبلدون.

لكن إصابة سينر ألقت بظلال من الشك على سعيه للوصول إلى نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت المباراة قوية بين اللاعبين وفرض التعادل نفسه في المجموعة الاولى دون ان ينجح اي منهما في كسر ارسال الاخر فاحتكما الى شوط فاصل كسبه الايطالي بسهولة 7 2 وبالتالي والمجموعة 7 6 في 52 دقيقة.

لم يختلف سيناريو المجموعة الثانية عن الاولى وكان التعادل سيد الموقف حتى الشوط الثامن 4 4 قبل ان يتمكن سينر في كسر ارسال الاميركي للمرة الاولى في المباراة في الشوط العاشر وحسمها في صالحه 6 4 في 46 دقيقة.