هولمغرين يوافق على تمديد عقده مع ثاندر بـ 250 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن تشيت هولمغرين نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وافق على تمديد عقده لمدة خمس سنوات كحد أقصى بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وكانت شبكة "إي إس بي إن" نقلا عن بيلي دافي، وكيل أعمال هولمغرين، أول من أورد خبر هذه الصفقة التي ستبقي اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في أوكلاهوما سيتي حتى موسم 2030 2031.

وهذه هي ثاني صفقة تمديد لثاندر منذ فوزه بلقب الدوري الشهر الماضي بفوزه على إنديانا بايسرز في الدور النهائي (4 3)، بعدما وافق النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، الأفضل في الموسم العادي والأدوار النهائية، على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 285 مليون دولار، وهو أغلى عقد سنوي في تاريخ الدوري.

وبلغ معدل هولمغرين 15 نقطة و8 متابعات و2.2 صدّة في 32 مباراة الموسم الماضي.

غاب عن الملاعب ثلاثة أشهر بسبب كسر في الحوض، وهي ثاني إصابة خطيرة في مسيرته بعد إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب طوال موسمه الأول 2022 2023.

بعد أن ساعد ثاندر على التأهل بقوة إلى الأدوار الإقصائية بـ68 فوزًا في الموسم العادي، وهو أفضل رقم في الدوري، حقق هذا اللاعب الدفاعي المتميز الذي يبلغ طوله 2.1 م، متوسط 15.2 نقطة و8.7 متابعات و1.9 صدّة في البلاي أوف.

صدّ 11 كرة في الدور النهائي، بينها خمس في المباراة السابعة الحاسمة.