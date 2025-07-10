اخبار الرياضه

الامارات | دبا يتعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي

0 نشر
محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • الامارات | دبا يتعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي 1/2
  • الامارات | دبا يتعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يتعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الياباني تاكاشي اوتشينو (24 عاماً)، قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب تاكاشي في مركز الظهير الأيمن. كما يجيد اللعب في خط الوسط.

وثمنت إدارة دبا التعاون المشترك مع نادي الوصل

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا