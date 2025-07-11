الامارات | معتز عبدالله: «عين جارديم» اكتشفت مبابي وعوض الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الوطني في كرة القدم، الحارس الدولي السابق معتز عبدالله، إن مدرب العين السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم، هو من اكتشف مهاجم العين الصاعد محمد عوض الله، على غرار اكتشافه للنجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عندما كان يتولى سابقاً تدريب نادي موناكو الفرنسي، وتحديداً خلال فترته الأولى مع النادي في عام 2014.

ولعب مبابي أول مباراة له مع الفريق الأول في نادي موناكو في الثاني من سبتمبر 2015 ضد نادي كاين في الدوري الفرنسي، وانتهت المباراة حينها بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث حل بديلاً في الشوط الثاني للاعب فابيو كوينتراو، وكان عمره آنذاك 16 عاماً.

يُذكر أن محمد عوض الله تمت إعارته أخيراً من نادي العين إلى نادي ليخيا غدانسك، الذي يلعب في الدوري البولندي الممتاز، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن محمد عوض الله خاض عدداً قليلاً من المباريات مع ناديه العين، إلا أنه أظهر مستوى فنياً متطوراً، ما جعل المدرب السابق جارديم يعتمد عليه ضمن العناصر الأساسية».

وأوضح: «محمد عوض الله يتميز بالقوة البدنية، كما يجيد اللعب في ثلاثة مراكز، هي: رأس الحربة الصريح، أو على الأطراف، أو خلف المهاجمين. وقد تم تأسيسه منذ الصغر في أكاديميات كرة القدم في الدولة، وهو لاعب صغير السن، وينتمي إلى عائلة كروية».

ويُعد جارديم، الملقب بـ«مكتشف النجوم والمواهب»، مكتشفاً لعدد كبير من مشاهير كرة القدم في العالم، أبرزهم كيليان مبابي، الذي استدعاه من أكاديمية نادي موناكو إلى صفوف الفريق الأول، حيث بدأت حينها موهبة اللاعب في الظهور. علماً بأن جارديم تولّى تدريب النادي الفرنسي على فترتين: الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية في عام 2018.

ومنح جارديم محمد عوض الله الفرصة للمشاركة أساسياً مع العين، ما منحه ثقة كبيرة بنفسه وإمكاناته الفنية، حيث أشركه أساسياً في الخط الأمامي في أربع مباريات في الدوري الإماراتي، إلى جانب الثلاثي: سفيان رحيمي، ولابا كودجو، واليخاندرو روميرو.

ووفقاً للموقع الرسمي لرابطة المحترفين، فقد شارك محمد عوض الله مع العين في الموسم المنصرم 2024-2025 في 13 مباراة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، منها خمس مباريات ضمن التشكيلة الأساسية، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 444 دقيقة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

أما المباريات التي وجد فيها محمد عوض الله أساسياً خلال فترة قيادة جارديم للفريق العيناوي، فهي: مباراة العين أمام شباب الأهلي، التي انتهت بخسارة العين بهدف نظيف ضمن الجولة السابعة، ومباراة العين أمام العروبة ضمن الجولة الثامنة، التي انتهت بفوز العين 4-2، وسجل خلالها الهدف الثالث، ومباراة العين أمام الشارقة ضمن الجولة الـ11، التي انتهت بالتعادل السلبي، ومباراة العين أمام عجمان ضمن الجولة الـ12، التي انتهت بخسارة العين 4-2.

كما شارك أساسياً في عهد المدرب السابق فلاديمير إيفتيتش في مباراة واحدة، كانت أمام البطائح ضمن الجولة الـ15، وانتهت بفوز العين 2-1.

واعتبر معتز عبدالله أن محمد عوض الله خاض تجربة مميزة مع فريق خورفكان في موسم 2023-2024، عندما انضم إليه على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى ناديه العين مجدداً في الموسم الماضي.