الامارات | 6 لاعبين يمثلون «أبيض الجوجيتسو» في دورة الألعاب العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشنغدو في الصين، من السابع إلى 17 أغسطس المقبل، وسط تطلعات كبيرة لتكرار الإنجاز المميز الذي حققه في النسخة الماضية بالولايات المتحدة عام 2022، بحصوله على خمس ميداليات ملونة، وتعزيز ريادته على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية.

ويُمثّل المنتخب في هذا الاستحقاق الدولي محمد السويدي (69 كيلوغراماً)، ومهدي العولقي (77 كيلوغراماً)، وسعيد الكبيسي (85 كيلوغراماً)، وأسماء الحوسني (52 كيلوغراماً)، وشمسة العامري (57 كيلوغراماً)، وشما الكلباني (63 كيلوغراماً).

ويشارك في الدورة نحو 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون ضمن 34 رياضة متنوعة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري: «تعكس المشاركة في بطولة كبرى بحجم دورة الألعاب العالمية، الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية على الساحة الدولية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي وفّرت البيئة المثالية لصناعة الأبطال، وتمكينهم من المنافسة في أبرز البطولات العالمية».

وأضاف الظاهري في تصريحات صحافية: «يستعد أبناؤنا للانضمام إلى برنامج تحضيري متكامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن معسكرات تدريبية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى حصص فنية وبدنية مكثفة، تهدف إلى الوصول بهم إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة».

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني محمد السويدي، الذي ينافس في فئة وزن 69 كيلوغراماً، أن تمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي يُعدّ لحظة تاريخية في مسيرته الرياضية، قائلاً: «سندخل هذه البطولة بكل ما نمتلك من عزيمة وإصرار، وهدفنا أن نكون على قدر تطلعات الوطن، ونقدّر حجم المسؤولية المترتبة علينا، ونحن على يقين بأن العمل الجاد والدعم الكبير اللذين نحظى بهما سيقوداننا إلى تحقيق النتائج المرجوّة».