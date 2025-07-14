الامارات | الشامسي للأندية: لا تسمحوا للمدربين بالسمسرة في صفقات اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وكيل اللاعبين، وليد خليفة الشامسي، إن فترة الانتقالات الأولى للاعبين (الانتقالات الصيفية)، التي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، تُعدّ فرصة ذهبية للأندية لتصحيح مسارها، واستقطاب أفضل العناصر من اللاعبين.

وأشار إلى أن تعاقدات الأندية المحترفة مع اللاعبين الأجانب خلت حتى الآن من الصفقات البارزة، باستثناء لاعب الشارقة البرازيلي، إيغور كورونادو، معتبراً أنه «يُعدّ لاعباً جيداً، وسبق أن تميز مع الشارقة في الفترة الماضية، إلا أنه في الوقت الراهن بات في المراحل الأخيرة من عطائه».

وطالب الشامسي الأندية بعدم السماح للمدربين بالسمسرة في عملية اختيار اللاعبين، وفي الوقت نفسه عدم فرض لاعبين بعينهم على المدربين، مشدداً على أهمية أن تحسن الأندية اختيارها للعناصر، خصوصاً مع تزايد القوة الشرائية في سوق انتقالات اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأضاف الشامسي في تصريحاته لـ«الإمارات اليوم»: «يجب على أندية دوري المحترفين الاستفادة من البطولات القائمة حالياً، مثل بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، وكذلك البطولة المهمة المقبلة، وهي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الشهر المقبل في كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا».

وتابع الشامسي: «البطولة الإفريقية للاعبين المحليين تُعدّ فرصة للأندية المحلية لإيفاد مختصين للتعاقد مع أفضل اللاعبين في جميع المراكز، خصوصاً أن تذكرة السفر إلى تنزانيا ذهاباً وإياباً لا تتجاوز 1000 دولار فقط، وعلى الأندية ألا تعتمد على الفيديوهات في تقييم اللاعبين الأجانب، بل توفد كشافين لمتابعتهم ميدانياً».

يُذكر أن فترة الانتقالات الأولى للاعبين المحليين والأجانب انطلقت السبت الماضي، حيث بدأت بعض الأندية في دعم صفوفها بعدد من اللاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وأردف الشامسي: «هناك خيارات كثيرة أمام الأندية لتحسين عملية اختيار اللاعبين الأجانب لدعم صفوفها».

ورأى أن الاختيار الجيد من قبل الأندية للاعبين، يُسهم في رفع تصنيف الدوري الإماراتي على صعيد الدوريات الآسيوية المحترفة، بدلاً من تراجع تصنيفه الحالي، مشدداً على أهمية حصول الدوري الإماراتي على تصنيف متقدم في آسيا.

وتساءل الشامسي: «كيف يمكن للدوري الإماراتي المنافسة على أفضل تصنيف ضمن الدوريات الآسيوية، في ظل التراجع والضعف في مستوى اللاعبين الأجانب الذين تستقطبهم الأندية، على الرغم من المبالغ المالية الضخمة التي تُدفع مقابل التعاقد معهم».

وأضاف: «هناك لاعبون تصنع الأندية أسماءهم من خلال وجودهم في الدوري الإماراتي، لذلك أتمنى رؤية لاعبين بارزين في الدوري المحلي».

وأكمل: «هناك لاعب أجنبي دون تسميته، تعاقد معه أحد الأندية المحلية، وقد رافقت استقطابه دعاية إعلامية كبيرة، لكنه في تقديري لاعب عادي».

وأشار الشامسي إلى أن بعض الأندية اعتمدت في تعاقداتها على «الكم وليس الكيف»، لافتاً إلى أن بإمكان أي نادٍ التعاقد مع ثلاثة لاعبين مميزين يصنعون الفارق، بدلاً من التعاقد مع سبعة أو ثمانية لاعبين دون مردود فني يُذكر.