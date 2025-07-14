الامارات | سالم عبدالرحمن يخوض تحدي النخبة في سويسرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك نجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في النسخة الـ58 من مهرجان بيل الدولي العريق، المقام في سويسرا حتى 24 يوليو الجاري، والذي يُعد ثاني أقدم حدث شطرنجي في أوروبا، ومن أبرز المهرجانات العالمية على مستوى النخبة.

ويخوض بطل الإمارات منافسات نسخة 2025 بوصفه حامل لقب النسخة الماضية في فئة الأساتذة، ما يضعه تلقائياً في مصاف أبرز النجوم المشاركين، ويزيد من حدة المنافسة على اللقب، ويمثل سالم الدولة في ثلاث فئات رئيسة: الكلاسيك، والسريع، والخاطف.

ويحتل سالم عبدالرحمن التصنيف السادس في البطولة برصيد 2627 نقطة، فيما يتصدر التصنيف العام الهندي أرافيند تشيثامبارام (2749 نقطة)، يليه الفيتنامي لي كوانغ ليم (2729)، ثم الألماني فريدريك سفين (2671)، والروسي فولودار مورزين (2658)، والبولندي رادوسلاف فويتازيك (2651 نقطة).