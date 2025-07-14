الامارات | «خورفكان للمعاقين» بطلاً لدوري «سلة الكراسي المتحركة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي خورفكان للمعاقين بلقب بطولة الدوري العام لسلة الكراسي المتحركة للمرة الرابعة على التوالي، عقب تغلبه على فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة (61-47)، أول من أمس، على صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

وشهدت مراسم التتويج حضور رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي، وممثل مجلس الشارقة الرياضي، الدكتور ياسر الدوخي، ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، خالد المدفع، والأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذبيان المهيري، ورئيس نادي خورفكان للمعاقين، عبدالله صالح النقبي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة البارالمبية الوطنية.

وتقلد نادي خورفكان للمعاقين الميداليات الذهبية ودرع البطولة، ونادي دبي لأصحاب الهمم الميداليات الفضية، فيما جاء نادي العين بالمركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

وتقدّم محمد فاضل الهاملي، بعد مراسم التتويج، بالتهنئة إلى نادي خورفكان على الأداء المميز وإحراز اللقب، مشيداً بالمستوى التنافسي العالي الذي قدمته جميع الفرق المشاركة.

وأكد الهاملي في تصريحات صحافية أن مثل هذه البطولات يسهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتهيئة اللاعبين للاستحقاقات الإقليمية والدولية.