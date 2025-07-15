"بعد ارتباط اسمه بالزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بمنشور غامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تصدر النجم الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت المشهد في سوق الإنتقالات المصرية خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأثار اللاعب الفلسطيني، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال منشور عبر حسابه على إنستجرام، كتب فيه: "اليقين هو أن تعلم أن الله قادر، حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل".

وما أثار الجدل بشكل كبير في المنشور الخاص بلاعب فريق بتروجيت، هو وضعه رمز تعبيري قلب أبيض، وهو ما تم تفسيره من قبل البعض على أنه إشارة من اللاعب لرغبته في الانضمام إلى الزمالك.

وكان مصدر مقرب من المهاجم الفلسطيني، كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب أن اقترب بشكل كبير من الانضمام للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن الأمر سيتم حسمه في الساعات المقبلة.

ويذكر أن حمدان، شارك رفقة فريق بتروجيت في الموسم الماضي 2024-2025، في 25 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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