محمد الحنفي يكشف لمصراوي سبب اعتزاله وأصعب مباراة في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الحكم الدولي المصري محمد الحنفي، سبب اعتزاله التحكيم بشكل نهائي مع نهاية الموسم المنصرم 2024-2025.

وكتب الحنفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخور بما قدمته في مسيرتي التحكيمية، على مدار 24 عاما اليوم اعتزل التحكيم".

وقال محمد الحنفي في تصريحات خاصة لمصراوي: "خلاص اكتفيت، لا يوجد سبب اعتزالي فقط اكتفيت بالفترة الماضية، الحمدلله 47 سنة منهم 24 عاما حكم كرة قدم، و19 سنة في الدوري الممتاز".

وأضاف: "حكمت في الدوري التونسي وأنا خارج القائمة الدولية، وحكمت أهلي زمالك ونهائي كأس مصر، الحمد لله لعبت ما يقرب من 80 مباراة للأهلي والزمالك، واكتفيت بالفترة الماضية ليس أكثر".

واختتم تصريحاته عن أصعب المباريات التي أدارها: "أصعب مباراة يمر به أي حد، أهلي وزمالك، لا يوجد أصعب من هذا ممكن أن يمر على أي حكم".

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