موقف إنساني من مودرن سبورت بعد وفاة ميمي عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالهادي:

قرر نادي مودرن سبورت، عدم الإعلان عن إحدى صفقاته الجديدة اليوم الأربعاء، وذلك بعد وفاة المدرب ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

وكان نادي مودرن على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة للموسم الجديد، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "سرينة" خضراء استعدادًا للكشف عن صفقته.

وتقديرًا لوفاة المدرب الراحل، قرر نادي مودرن سبورت تأجيل إعلان صفقته الجديدة، بعدما كان يستعد للكشف عنها، إلا أن وفاة مدرب المصري السابق أجلت هذه الخطوة.

ونشر نادي مودرن سبورت عبر حسابه: "سيتم تأجيل الإعلان عن الصفقة، نظرًا لوفاة الكابتن ميمي عبد الرازق رحمة الله عليه".