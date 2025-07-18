الامارات | أرسنال يُحطم الرقم القياسي في انتقالات اللاعبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم نادي أرسنال، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، الرقم القياسي لانتقالات اللاعبات، بالتعاقد مع المهاجمة الكندية أوليفيا سميث (20 عاماً) قادمة من ليفربول، أمس، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار)، لتصبح أول لاعبة تكسر حاجز المليون جنيه إسترليني.

وتُحطم صفقة أرسنال الضخمة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله المدافعة الأميركية، نعومي جيرما، عند انتقالها من سان دييغو ويف إلى تشيلسي، مقابل 900 ألف جنيه إسترليني، في يناير الماضي.

وقالت سميث في بيان: «حلمي أن أنافس على أكبر الألقاب، وأنا متحمسة للبدء والإسهام في تحقيق ذلك هنا مع أرسنال».