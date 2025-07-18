الامارات | الجوكر إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل لاعب منتخب الإمارات الوطني للسنوكر، محمد الجوكر، إلى الدور ربع النهائي لفئة الأساتذة «الماسترز» في بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه على الأفغاني صالح محمدي بنتيجة 4-2 في منافسات دور الـ16، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الهندي فيجاي نيتشاني.

وفي الدور نفسه، خسر لاعب المنتخب محمد شهاب أمام الباكستاني محمد عاصف بنتيجة 2-4.

وتشهد البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو الجاري، مشاركة نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».