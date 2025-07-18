بطولة إنكلترا: يونايتد يوافق على التعاقد مع الكاميروني مبومو من برنتفورد (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : وافق مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الجمعة على التعاقد مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادما من برنتفورد في صفقة بلغت قيمتها الأولية 87 مليون دولار، في إطار جهود مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحديث خط هجوم الفريق المتعثر، حسب ما أفات وسائل إعلام محلية.

لفت مبومو انتباه أموريم بتسجيله 20 هدفا في 38 مباراة في الـ "بريميرليغ" بقميص برنتفورد في الموسم الماضي.

وكان توتنهام، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي بات يشرف عليه أخيرا توماس فرانك، مدرب برنتفورد السابق، يسعى أيضا لضم اللاعب البالغ 25 عاما، قبل أن يحسم يونايتد الصفقة بعرض مغر جديد بعد رفض عرضيه السابقين.

وسيدفع نادي "الشياطين الحمر" 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية كإضافات محتملة لبرنتفورد.

من المقرر أن يخضع مبومو للفحص الطبي في الوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء مع بدء يونايتد جولته التحضيرية للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يصبح ثالث صفقات الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، لينضم في ملعب "أولد ترافورد" إلى المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا القادم من وولفرهامبتون والمدافع الشاب الباراغوياني دييغو ليون.

وبامكان مبومو أن يشغل أدوار متعددة على الجناحين أو في قلب الهجوم، حيث تألق خلال 6 سنوات مع برنتفورد، فسجل 70 هدفا ومرر 51 كرة حاسمة في 242 مباراة في مختلف المسابقات بعد انتقاله من تروا الفرنسي في عام 2019.

ساعد برنتفورد للصعود إلى "بريميرليغ" في عام 2021، وقاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم المنصرم.

ويسعى أموريم جاهدا لتعزيز خيارات يونايتد الهجومية بعد موسم مُخيب للآمال، حيث خسر نهائي "يوروبا ليغ" أمام توتنهام 0 1، واحتل المركز الخامس عشر في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1973 1974.